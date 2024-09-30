大谷翔平投手（３０）がドジャース入団１年目で地区優勝し、悲願のポストシーズンに出場。史上初「５０―５０」達成、本塁打＆打点の２冠、トリプルスリーの大活躍だった。この日でレギュラーシーズンが終了。ワールドシリーズ制覇を目指すプレーオフが始まる。入団からこれまで、いろいろあったドジャース加入１年目を、反響の大きかったスポーツ報知配信記事の見出しで１か月ごとに振り返る。９月、初の地区優勝、史上初「５０