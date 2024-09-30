中国の考古学研究機関、５千年前の仰韶人の顔を復元仰韶文化期（左）と竜山文化期の住民の復元図。（鄭州＝新華社配信）【新華社鄭州9月30日】中国の河南省文物考古研究院は24日、同省三門峡市澠池（べんち）県にある新石器時代仰韶（ぎょうしょう）〜竜山文化期の仰韶村遺跡で出土した頭蓋骨を使い、5千年以上前の人の顔を復元したと発表した。仰韶村遺跡第4次発掘調査の現場責任者、同研究院先史考古研究室の李世偉（