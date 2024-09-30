重要性を増すシミュレーション施設自動車メーカーが直面する大きな課題の1つに、世界各地のありとあらゆる環境下で、クルマの耐久性と信頼性を確保することが挙げられる。【画像】悪路走破性を高めたドイツの高性能EV【ポルシェ・タイカン・クロスツーリスモ】全18枚気候の穏やかな丘陵地帯でも、ツンドラでも砂漠でも同様に動かなければならない。また、エンジンは大気中の酸素濃度に敏感で、低地だけでなく高地の希薄な空気に