【写真特集】収穫、風干し、熟成、ザーサイ美味しくなれ中国四川省資陽市雁江区にある桃屋（四川）食品の敷地に風干しされた、ザーサイの原料の青菜頭。（9月3日撮影、資陽＝新華社配信）【新華社北京9月30日】コリコリした食感と独特の風味で箸が進むザーサイ。中国の特産品であるザーサイを日本で広く販売している食品メーカー「桃屋」は、風干ししてかめで熟成させるという伝統製法にのっとって自ら四川省資陽市で生産を展