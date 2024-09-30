ことし、賃上げをした中小企業は67.6％で、去年よりも3.2ポイント増加したことがわかりました。これは、日本商工会議所がおよそ2000社から得た回答を集計したもので、賃上げ率についても3％以上のアップが6割を超えました。しかし、賃上げした企業のうち、業績が改善していないのに人材確保などのために、いわゆる“防衛的賃上げ”を行ったという企業は63.5％となりました。