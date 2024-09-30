「ソフトバンク−オリックス」（３０日、みずほペイペイドーム）浅香山親方（元大関・魁皇）が始球式に登場した。九州場所担当部長を務める浅香山親方は、ソフトバンクのユニホームに身を包んだ。巨体から繰り出された球はワンバウンド投球で捕手・甲斐のミットに収まった。１１月１０日から始まる大相撲九州場所を盛り上げるべく、三保ヶ関親方（元栃栄）、不知火親方（元若荒雄）、小野川親方（元北太樹）、山科親方（元豊