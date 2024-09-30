環境省は３０日、富士山の今年の開山期間（７月１日〜９月１０日）中の登山者数が前年比約７・７％減の２０万４３１６人だったと発表した。山梨県側で初めて行われた登山規制が影響したとみられる。コロナ禍の２０２０〜２２年を除き、この１０年で最も少なくなった。同省が山梨、静岡両県の四つの登山道の８合目付近に赤外線カウンターを設置して計測。山梨側が１１万４８５７人（前年比約１６・３％減）、静岡側が８万９４５