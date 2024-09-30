「スペイン１部リーグ、アトレチコ・マドリード１−１レアル・マドリード」（２９日、マドリード）サッカースペインリーグ、アトレチコ対レアルの通称マドリードダービーで観客席からライターなどが投げ込まれ試合が２０分間中断された。試合の６４分にブラジル代表ＤＦミリトンが先制点を挙げた後のこと。反対側ゴール裏あたりから複数の物が投げ込まれた。複数メディアによると、レアル・マドリードの元ベルギー代表ＧＫテ