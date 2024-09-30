横浜市鶴見区生麦3丁目の生見尾（うみお）踏切で9月29日午後11時ごろ、JR東海道線の熱海発東京行きの普通電車（15両編成）に男性がひかれ、死亡した。神奈川県警鶴見署によると、この踏切での死亡事故は今年2件目。死亡したのは、鶴見区に住む飲食店従業員でベトナム国籍のブオン・バン・ロンさん（26）。この踏切は京急生麦駅の近くにあり、全長約45メートルでJRの上下6線が通っている。途中で渡りきれない場合に待機できる