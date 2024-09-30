28日未明、能代市のコンビニエンスストアで、果物ナイフを持った男が店員を脅し、現金約4万5千円を奪って逃走しました。警察は、強盗事件として捜査していますが、逃走中の男について有力な手掛かりは得られていません。現場は、能代市明治町にある、ファミリーマート秋田能代明治町店です。能代警察署の調べによりますと、28日午前3時50分ごろ、店を訪れた男がレジのカウンターに入り、40代の男性店員に果物ナ