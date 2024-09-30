この秋また、様々な物の値段が上がります。大手食品メーカーのハムやソーセージ、ペットボトルの飲料などが対象で、今年最大の値上げラッシュと言われています。そして食品以外でも「郵便料金」が10月1日から大きく変わります。「郵便料金」の大規模な値上げは、消費税率の引き上げ以外では30年ぶり。最大で35パーセントの値上げに、県内の中小企業からは切実な声も聞かれます。秋田中央郵便局は、1