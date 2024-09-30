日本列島付近には２つの台風が発生していて、接近の恐れがあります。まず台風１７号ですが父島の西北西を北上しており、気象庁によると１０月１日は伊豆諸島の東から関東の東を北上する見込みです。（３０日午後４時４１分発表）小笠原諸島では３０日は、うねりを伴った高波（６メートル予想）に警戒が必要です。３０日午後３時には父島の西北西約１３０キロにあって、１時間におよそ２５キロの速さで北へ進んでいます。中心