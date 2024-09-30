2025年2月9日（日）よりPARCO劇場にて、パルコ・プロデュース2025 東京サンシャインボーイズ復活公演 『蒙古が襲来 Mongolia is coming』が上演される。この度、東京を皮切りに、全国ツアーとして岡山、京都、長野、宮城、北海道、大阪、愛知、福岡、沖縄を巡演されることがわかった。また、公演直前の2025年1月31日（金）から3日間、新宿シアタートップスにて復活記念イベントを開催することも決定。そし