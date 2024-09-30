2024年10月16日（水）KT Zepp Yokohamaからスタートする手越祐也のライブツアー『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU』のツアービジュアルが公開となった。 タイトルの「OVER YOU」からも感じられる、輝く未来へ舞っていくかのようなビジュアルは常に前進する手越祐也ならでは。今回のライブツアーは10月16日（水）KT Zepp Yokohamaを皮切りに、横浜・名古屋・福岡・仙台・大阪・札幌・東京と7都市14公演