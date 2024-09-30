フェネルバフチェのジョゼ・モウリーニョ監督が新たなスタイルで判定に抗議した。29日、スュペル・リグ第7節でアンタルヤスポルとのアウェイゲームに臨んだフェネルバフチェ。2-0の勝利で終え、2位の座をキープした。しかし、1点リードの77分には、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表FWエディン・ジェコのゴールが幻に。スルーパスに抜け出してGKとの一対一を制したが、オフサイドの判定が下された。これを受けて動いたのがモウリーニョ