今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【ホロライブ作ってみた】ラプラス・ダークネスの角は普通の生活が送れるのか！？』というハイパーおもちゃクリエイターさんの動画です。﻿【ホロライブ作ってみた】ラプラス・ダークネスの角は普通の生活が送れるのか！？ホロライブに所属するVTuberで、秘密結社HoloX（ほろっくす）総帥のラプラス・ダークネス。頭に2つの角がついているのが特徴的な見た目となっています