岩手県競馬組合は30日、第37回南部杯（Jpn1、10月14日、盛岡ダート1600メートル）の選定馬16頭を発表した。JRA所属馬は昨年の覇者レモンポップ（牡6＝田中博）、フェブラリーS覇者ペプチドナイル（牡6＝武英）など7頭が選定されている。出走予定馬中間発表は10月6日、最終発表は10日、出走投票は11日となっている。選定馬と騎乗予定騎手は以下の通り。▽JRAダイシンピスケス（栗東・森秀行）―――タガノビューティー