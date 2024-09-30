大手銀行各社の看板＝2019年三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行の大手5行は30日、10月に適用する住宅ローン金利を発表した。契約者の多くが選ぶ変動型を借りている人を対象に5行全てが0.15％引き上げる。上昇は約17年ぶり。日銀が7月に決めた政策金利の引き上げを受けた措置で、多くの家庭で負担が増す。新たに変動型で借りる人に対しては三井住友、三井住友信託、りそなの3行が引き上げる。