メガバンク3行は10月から既に変動型住宅ローンを借りている人を対象に、基準金利を0.15%引き上げると発表しました。三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行は、10月から変動型住宅ローンの基準金利を0.15%引き上げて2.625%にします。引き上げの対象となるのは、既に住宅ローンを借り入れている人で、およそ17年ぶりの引き上げです。各行は、日銀が7月に利上げをしたことを受けて、住宅ローンの変動金利の基準となる