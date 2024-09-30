ロシア・ウラジーミル州の刑務所からオンラインで出廷する反政府活動家ナワリヌイ氏＝2022年5月（ロイター＝共同）ロシア独立系調査報道サイト「インサイダー」は29日、北極圏の刑務所で2月に獄死し、当局が「自然死」と認定した反政府活動家ナワリヌイ氏は毒殺だったと報じた。複数の公式文書を入手し、猛毒の症状で苦しんだ様子が記載された後に削除されたと指摘。医師が毒殺との見方を示した。これまで公表されていなかった