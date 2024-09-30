東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、東京地裁は30日、大会組織委員会元理事への贈賄罪で起訴された出版大手KADOKAWAの前会長角川歴彦被告（81）の初公判を10月8日に指定したと明らかにした。起訴状によると、スポンサー選定などに関して組織委元理事高橋治之被告（80）＝受託収賄罪で公判中＝に依頼（請託）し、謝礼として2019年9月〜21年1月までに、9回にわたって計約6900万円を高橋被告側に提供したとされる。角川