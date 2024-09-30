BTSのSUGAさん【ソウル共同】韓国のソウル西部地裁は27日、人気音楽グループBTSメンバーのSUGA（シュガ）さんに対し、電動スクーターを飲酒運転したとして道交法違反罪で罰金1500万ウォン（約160万円）の略式命令を出した。韓国メディアが30日伝えた。SUGAさんは8月6日夜、ソウル市内で飲酒した後に電動スクーターに乗り転倒したところを近くの警察官に発見された。ソウル西部地検が9月10日に道交法違反の罪で略式起訴していた