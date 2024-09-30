民家に押し入り住人にけがを負わせたとして、警視庁は３０日、住所・職業不詳、坂井田翔太郎容疑者（３１）を強盗致傷と住居侵入の疑いで逮捕したと発表した。強盗グループの運転役とみられ「闇バイトに応募した」と供述しているという。発表によると、坂井田容疑者は仲間と共謀して２８日未明、東京都練馬区大泉町の住宅に侵入。住人で親子の男性２人に「金を出せ」と脅し、頭や腕に軽傷を負わせた疑い。逮捕は２８日。警視