山藤章二さん政治家や芸能人の風刺似顔絵で知られるイラストレーターの山藤章二（やまふじ・しょうじ）さんが30日午前、老衰のため東京都で死去した。87歳。東京都出身。葬儀は近親者で行う。喪主は長男大地（だいち）さん。「週刊朝日」で連載した時事漫画「山藤章二のブラック・アングル」は、政治家らの似顔絵と文章で政治や社会を鋭く風刺し、ユーモアと人間くささのある作風が人気を呼んだ。1970年に講談社出版文化賞、