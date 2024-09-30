（石破茂自民党総裁）「諸条件が整えば10月27日に解散総選挙を行いたい」 【写真を見る】石破茂自民党総裁「10月27日に解散総選挙」 岩屋毅衆議院議員を外務大臣に内定 新しい内閣で解散総選挙へ。自民党の石破総裁は１日、召集の臨時国会で総理大臣に指名された後、大分3区選出の岩屋毅衆議院議員を外務大臣に起用するなど新しい内閣を発足、10月27日に総選挙を実施したいと明言しました。 石破総裁は衆議院の解散について「新