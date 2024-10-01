自民党の旧茂木派（平成研究会）は３０日、東京・永田町の派閥事務所を閉鎖した。同派は４月、岸田文雄首相が派閥解消を打ち出したことを受けて、政治団体の解散を決定。今後は政策集団として活動することを確認していた。