悩みを抱える高齢者らから祈禱（きとう）の依頼を受け、法律に定められた契約に関する書面を交付しなかったとして、岩手、山形両県警の合同捜査本部は山形県酒田市にある宗教法人「大日院」の代表、大津幸雄容疑者（69）ら男3人を特定商取引法違反（書面不交付）の疑いで逮捕し、30日発表した。認否は明らかにしていない。岩手県警が家宅捜索で押収した木札や相談会の案内などの証拠品=2024年9月30日午後1時52分、盛岡西署