立憲民主党の野田佳彦代表は３０日、党本部で行った職員に向けたあいさつで、自民党の石破茂総裁が会見で?１０・２７解散総選挙?表明したことに言及した。石破氏はこの日、党執行部の人事を決め、１０月１日に招集される国会で総理大臣に選出された場合、「来月２７日に解散総選挙を行いたい」と明言した。これを受けて野田氏は「新総裁が解散を決めて発表した。おかしいと思いませんかね。普通、内閣指名選挙で首班指名を受