9月27日にリリースされたペール・ウェーヴス（Pale Waves）の4thアルバム『Smitten』は、非常に特別な一枚だ。ゴス的な衣装・化粧を身に纏い、ロックやポップパンク的な音楽性を志向してきたかれらが、本作で目指したのは「あらゆる意味で自分たちのルーツに戻る」こと。ザ・キュアー、コクトー・ツインズ、クランベリーズ、サンデイズなど、80年代〜90年代にかけて主に活躍したアーティストからの影響を如実にサウンドに反映し、