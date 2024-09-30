湯気が立ち込める野沢温泉村の風景山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。番組コーナー「誰かに話したくなる にっぽんのはなし」では、残しておきたい素敵な風景、その場所に行ってみて初めて出会うおいしい食べ物など、日本全国、地方自治体の魅力をお届けしてます。案内人は、国家公務員や全国の自治体職員を集