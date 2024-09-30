北九州市の旦過市場の再整備に向け、建物の解体準備が計画からおよそ1年遅れで30日、始まりました。来年度中に複合商業施設が完成する予定です。 30日午前、北九州市小倉北区の旦過市場南側エリアでは、工事関係者が周辺の街灯を取り外しました。 北九州市は老朽化を理由に、旦過市場を解体して再整備する計画を進めていますが、2022年の大規模火災や新型コロナの影響で、およそ1年遅れての工事開始となりました。10月中旬か
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