3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月23日（月・振休）の放送では、アメリカのファッションブランド「TOMMY HILFIGER（トミー ヒルフィガー）」のジャパンアンバサダーに就任した心境や、ミセスのライブツアーを映画化した映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」のオ