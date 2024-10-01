フィギュアスケートの２０２４〜２５年シーズンに向け、日本の有力選手が３０日、東京都内で記者会見し、女子で世界選手権３連覇中の坂本花織（シスメックス）は、「五輪シーズンに向けて、つながるシーズンにしたい」と意気込みを示した。今季は２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪のプレシーズンとなる。ジャンプの構成を大きく変えるという坂本は「今季は自分を知る機会が増える。何ができて、何ができなかったか