８月英住宅ローン承認件数は６．４９万件、今年の最高水準に＝ロンドン為替 ８月の英住宅ローン承認件数は６．４９万件と今年に入ってからの最高水準となった。２０２２年８月以来の高水準。前回７月は６．２０万件から６．２５万件に上方修正、市場予想は６．３９万件だった。また、住宅ローンの純借入額は、７月の２８億ポンドに対し、８月は２９億ポンドとなった。 ポンド相場もユーロととも