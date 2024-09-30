三川町で1人暮らしをしていた90歳の女性が殺害された事件の発生から1週間余りが経過しました。現場には住民のものではない足跡が残っていて、何者かが侵入した可能性があることが分かりました。この事件は、9月22日午前10時ごろ、三川町横山の無職・阿部祥子さん（90）が自宅1階の寝室で意識と呼吸が無い状態で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されたものです。遺体には頭や胸などに多数の外傷があり、警察は司法解剖の結