女優のパク・ジアさんが、脳梗塞の闘病中に亡くなった。これを受け、「ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜」で共演した俳優たちが哀悼の意を表した。所属事務所のBillionsは9月30日、公式コメントを通じて「パク・ジアさんが本日（30日）午前2時50分、脳梗塞で闘病中に享年52歳で亡くなりました。最後まで演技を愛した故人の情熱を永遠に記憶します」と伝えた。2002年に映画「コースト・ガード」でデビューし、幅広いジャンルで活躍