イトーヨーカドーは、惣菜ブランド「YORK DELI（ヨーク・デリ）」を2024年5月に立ち上げ、現在は全国のイトーヨーカドー・ヨーク店舗で展開中です。 東京バーゲンマニア編集部は9月26日に行われた試食会に参加し、「ヨーク・デリ」の人気商品と10月1日から販売される新商品を試食してきました。味がしっかり染みてる...「ヨーク・デリ」のコンセプトは、『「毎日食べたい」おいしさ。』。食卓の主役になる温総菜から、"もう一品欲