飲酒運転で逆走し、死亡事故。車は時速100キロ超え。現場から立ち去った人物がいます。■18歳飲酒“逆走”消えた同乗者ドコ？奥に小さく見えた車があっと言う間に交差点に迫り、車と衝突。横から突っ込まれた車の方は回転しながら歩道へと吹き飛びます。埼玉県川口市で衝突事故が発生しました。車を運転していた縫谷茂さん（51）が死亡しました。縫谷さんの車とぶつかった車は東方向に走っていました。ところが、この道