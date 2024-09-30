■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０９月３０日１４２円３７～３９銭（▼０．８１） ０９月２７日１４３円１８～２１銭（▼１．８３） ０９月２６日１４５円０１～０３銭（△１．１２） ０９月２５日１４３円８９～９０銭（▼０．５５） ０９月２４日１４４円４