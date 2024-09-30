アレンパを逃した阪神タイガースでは、とある人物について「来シーズン入閣情報」の噂が流れている。岡田彰布監督の去就はいまだ未定で、９月27日に東京都内のホテルで開かれた12球団オーナー会議後に取材に応じた杉山健博オーナーは、「今日、皆さんにお話できることは何もございません。含み置きしていただきたい」とゼロ回答に終始。今シーズン限りで契約が切れる新庄剛志監督について、日本ハムの井川伸久球団オーナーが