自民党・石破茂新総裁の体制がスタートする。石破氏と対立した安倍晋三元首相が率いた旧安倍派から執行部に起用されたのは、福田達夫幹事長代行ただひとりだった。しかも福田氏はいわゆる「裏金問題」に引っかかっているにもかかわらず、だ。福田氏が所属した旧安倍派の多くの議員は、安倍元首相と石破氏が敵対関係にあったことをよく知っており、決選投票では高市早苗氏に投票した。福田氏に対し、旧安倍派からは、「石破陣営