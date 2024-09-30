山本舞香9月28日、山本舞香がドキュメンタリー番組『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（日本テレビ系、以下『アナザースカイ』）の新MCに就任したことが発表された。同番組は、多種多様なゲストが、世界や日本にある自身の “ゆかりの地” を訪れる様子に密着するもの。MCはスタジオでゲストとともに、ロケの映像を見ながら本音や裏話を引き出していく役割だ。「初回から出演している今田耕司さんとともに出演するもう一人