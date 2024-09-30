自民党新総裁となった石破茂氏高市早苗氏との激戦を制し、自民党新総裁となった石破茂氏。10月1日召集の臨時国会で首相指名を受け、皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て、第1次石破内閣が正式に発足予定だ。しかし、その前途は決して安泰とはいえない。「早くも難問が噴出しています。決選投票を争った高市氏に総務会長のポストを提示して断られるなど、人事では火種を残しました。また、株式市場は9月30日の日経平均株価が190