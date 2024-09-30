●フリー転身で仕事の幅拡大現場での作品作りに喜び感じる日々『ゴッドタン』(テレビ東京)などの人気テレビ番組を手掛け、2021年3月にテレビ東京を退社しフリーに転身してから、配信番組やYouTubeチャンネルなど活躍の幅を広げている佐久間宣行氏。Netflixの人気トークサバイバル番組『トークサバイバー！〜トークが面白いと生き残れるドラマ〜』シリーズも生み出し、第3弾となる最終章『トークサバイバー！ラスト・オブ・ラフ』