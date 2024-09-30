日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 28335( 27512) 3月限 111( 111) TOPIX先物 12月限 17565( 17565) 日経225ミニ 10月限 27401( 27401) 11月限7987( 48