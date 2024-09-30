日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 36331( 33338) 3月限 107( 107) TOPIX先物 12月限 41993( 40917) 日経225ミニ 10月限 46759( 46759) 11月限 202( 20