9月第4週（9月24日～9月27日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇9月27日 オール・カントリー好配当リバランスオープン（資産成長型） 運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント オール・カントリー好配当リバランスオープン（年４回決算型） 運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 株探ニュース