日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225プットオプション（期近2024年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万6875円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 27(27) auカブコム証券 2( 2) SBI証券 2( 2) ソシエテジェネラル証券 1( 1)