日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2024年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万8875円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 15(15) ソシエテジェネラル証券 2( 2) 楽天証券 2( 2) BNPパリバ証券 2(