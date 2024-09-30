日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225コールオプション（期近2024年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万8875円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 10(10) auカブコム証券 3( 3) SBI証券 7( 3) ソシエテジェネラル証券 1(